Tiktokker Roosabanaanike olukorrast Toompea protestil: öeldi, et olen loll ja mu maski sees elavad ussid 

Arija teatab sotsiaalmeedias: "Olen seda event'i “seisame Eesti vabaks” jälginud nädal aega, valmistades ette küsimusi, mida nende inimestega tsiviilselt arutada. Aga inimesed, kellega seal rääkida proovisin, naersid mulle näkku ja ütlesid: “kas see on mingi nali?”, “näen ma õigesti?” ning “maski sees on ussid". Naerdi ka selle peale, kui küsisin intensiivraviosakonnas viibivate inimeste kohta. Osad ütlesid, et ei pea maske kandma, sest “nad käivad talvel ujumas”."