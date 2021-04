Roolijoodik Maire Aunaste pisarsilmil: kahetsen, et nii vana inimene veel nii rumalaid ja naiivseid otsuseid teeb 

"Põhjuseks olen ainult mina ise. Muidugi tahan vabandada ja vabandan ka. Mul on erakordselt piinlik iseenda pärast. Pärast paari klaasi džinn-toonikut ei ole mõtet hüpata autosse ja mõelda, et sinuga midagi ei juhtu. Juhtub – sa tõmbad kogu oma eelnevale elule kriipsu peale. Olen "Ringvaates", sest ERR, kus olen töötanud üle 20 aasta, kutsus mind siia ja andis mulle võimaluse. Vabandan tuhandete ees, kes on mu saateid vaadanud ja lugusid lugenud. Vabandan lähedaste, sõprade ja enda toetajate ees. Ja ka nende ees, kellel on elus olnud samasugune saatuslik viga, kuid kellele pole antud võimalust oma lugu väga vaadatavas saates rääkida. Kahetsen, et nii vana inimene teeb ikka veel nii naiivseid ja rumalaid otsuseid. Luban, et sel teemal räägin elus viimast korda," lausus Aunaste.