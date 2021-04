Khloé Kardashian bikiinifotoskandaalist: „Mind mõnitatakse talumatult!“ 

Kardashianide esindajad väitsid, et Khloé (36) töötlemata bikiinipilt oli sattunud avalikkuse ette kogemata, ning nõudsid selle eemaldamist. Paljud kommentaatorid toonitasid Khloé tegeliku välimuse erinemist sellest, millisena ta end oma sotsiaalmeediakontol paista laseb.

Khloé retušeerimata foto ning tüüpiline retušeeritud bikiinipilt tema Instagrami kontolt. Foto: Twitter

Kuid reaktsioonina avaldas Khloé videod, mis tema kinnitusel on retušeerimata ja filterdamata, ning kaitses oma otsust fotosid töödelda. Ta nimetas kõnealust bikiinipilti ilusaks, kuid väitis, et tal on õigus selle eemaldamist nõuda.

"Inimesena, kes on eluaeg oma välimuse pärast põdenud, peaks sul olema igati õigus nõuda, et avalikkusega ei jagataks fotot, mille keegi on teinud ning mis näita sind heast küljest, mis on halva valgusega või ei näita su keha realistlikult," ütleb Kim Kardashiani õde.

Khloé sõnul on tema välimust üle kümne aasta halastamatult kritiseeritud. Iga tema foto võetavat otsekui luubi alla ning iga väiksemgi viga on õelutsejatel hambus. Ta olevat Kardashiani sõsarate seas see paks ja kole. "Tema isa ei saa küll tema isa olla, sest ta näeb nii erinev välja," tsiteerib Khloé üht alandavat kommentaari.