Inimesed SUHE LÄBI! Merilin Mälk ja Andrei Zevakin läksid lahku: tahtsime mõlemad teha oma asja Ohtuleht.ee , täna 15:44

Andrei ja Merilin Foto: Erki Pärnaku

"Jah mina ja Andrei oleme lahus. I guess me mõlemad tahtsime teha oma asja, kõik on chill," teatab lauljatar Merilin Mälk Instagramis, et tema ja juutuuber Andrei Zevakin on läinud eri teid.