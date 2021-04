Suunamudija Sebastian Freiberg: kui üritan ennast vastavalt ühiskonnale kohandada, tunnen ennast veel rohkem ebamugavalt 

Kuigi Sebastian seda ise võib-olla enam tähele ei pane või üritab mitte välja teha, on igapäevane, et inimesed avalikus kohas näitavad näpuga, sositavad omavahel või teevad ebakohaseid kommentaare tema nahavärvi, väljanägemise või orientatsiooni kohta. „Muidugi üritan sellest mitte välja teha, aga selline ahistamine või terroriseerimine on oht minu turvalisusele,“ kirjeldab ta ja lisab, et viimane aasta, kui inimesed istuvad rohkem toas, on olnud vaimselt hea paus.