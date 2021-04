Õnnitlused! Anni ja Tomi Rahula tähistavad oma suhtes üht ümmargust ja olulist tähtpäeva 

Paari tütar Rubi nägi ilmavalgust 2017. aastal ning Anni ja Tomi on avameelselt rääkinud, et tee lapsesaamiseni oli võrdlemisi keeruline. 2008. aastal elas Tomi üle mootorrattaõnnetuse, mis hakkas tema elu tulevikus oluliselt mõjutama. Pikka aega ei õnnestunud paaril kahte triipu rasedustestil näha ning see viis nad arsti juurde uuringutele, kus selgus, et õnnetuse tõttu pole Tomil enam võimalik loomulikul teel lapsi saada. "Ma olen viljakas, aga minust see viljakus ei tule lihtsalt välja. Selles oli see probleem," on Tomi saates "Hommik Anuga" rääkinud.