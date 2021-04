Marten Kuningal uus väljakutse: olen piinlikkusest üle saanud 

"Luulest hakkas pihta minu muusikaline teekond," räägib ta "Ringvaatele" antud intervjuus ja lisab, et ka bänditegemine sai alguse just luuletustele tuginedes.

Oma esimese luulekogu tarbeks on mees läbi vaadanud kümneid oma vanu kirjutisi. Ta tunnistab, et on paljud luuletused ka ümber kirjutanud, kuid on ette tulenud ka seda, et Marten on algse teksti juurde tagasi pöördunud. "Ei tasu liialt üle toimetada."