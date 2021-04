VIDEO | Maailma pikimate küüntega naine lasi oma au ja uhkuse maha saagida 

Hiljuti pöördus Ayanna aga dermatoloogiaspetsialist dr Allison Readingeri poole, kes tema küüned ketassaesarnase seadmega maha saagis. Rekordiomanik tunnistas ajakirja People teatel, et tema tunded on vastakad. "Ma kasvatasin neid küüsi ju 28-29 aastat." Kuid igapäevaelu oli muutunud nii keeruliseks, et Williams otsustas rekordküüntest loobuda. "Pean oma liigutustega väga-väga ettevaatlik olema. Tavaliselt valmistan mõttes juba järgmist sammu ette, et ma endale küüntega haiget ei teeks või küüsi ei murraks," rääkis ta.