„Bridgertonist“ lahkunud Regé-Jean Page'ist saab uus Bond?! 

Page (31) teatas "Bridgertonist" lahkumisest suurel reedel diskreetse säutsuga. "Oli rõõm ja privileeg olla teie hertsog," kirjutas ta Twitteris. Tuhanded fännitarid avaldasid oma ehmatust ja meelehärmi, nende seas koguni Kim Kardashian.

Daily Maili andmeil on ka Netflixi bossid ahastuses - näitlejale olevat pakutud rolli eest hiigelsummasid, kuulu järgi koguni poolt miljonit dollarit. Tema aga ei nõustunud teises hooajas jätkama. Väidetavalt on üks põhjus sarja arvukad lembestseenid - seksisümbolioreool tekitavat Page'is kohmetust, nagu ka kõlakad tema ja ta ekraanipartneri Phoebe Dynevori väidetavast salasuhtest. Teisalt aga on Page'il praegu suurepärane võimalus "Bridgertoniga" saabunud kuulsuse pealt profiiti lõigata ning kinolinale murda.

Daily Maili kõrvu on jõudnud kuuldused, et Page'ist võib saada uus James Bond. "Bridgertoni" täht on ka kihlveokontorites soosikuks tõusnud ning jätnud teised võimalikud Bondi-kandidaadid, nagu Tom Hardy ja James Norton, kaugele seljataha.