Seksuaalvägivalla ohvrid ja abistajad on nõutud. Sass Henno: „Eestis on hästi mugav olla vägistaja.“ 

„Mul on hästi suur viha, pettumus, vastikustunne selle tõelisuse kohta, mis meil siin on,“ räägib kirjanik ning seksuaalvägivalla vastane aktivist Sass Henno „Pealtnägijale“. „Eestis on hästi mugav olla vägistaja.“

„Kes iganes ütleb, et kohtus pädevad tõendid ja tõendeid ei ole, need on kaks võrdset valet,“ ütleb Henno. „Miks kannatanu ütlused ei ole tõendid, miks tõendid on toimepanija ütlused? Miks pole kannatanud vigastused tõendid, ent tõendid on toimepanija ütlused, et kannatanud soovis neid vigastusi?“