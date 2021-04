Inimesed KURT COBAINI VIIMASED PÄEVAD: mis viis 27aastase Nirvana legendi 27 aastat tagasi vabasurma? Triin Tael , täna 00:01 Jaga: M

ENESEHÄVITUSE TEEL: Kurt Cobain 1993. aasta detsembris. Tol aastal oli heroiinisõltlasest Nirvana rokkar saanud mitu üledoosi, järgmise aasta märtsis aga kugistas ta aga Rooma hotellitoas peotäite viisi tablette, püüdes oma elule lõppu teha. 5. aprillil 1994 lahkus 27aastane grungelegend siitilmast tulirelva abil. Foto: AP/Scanpix

1994. aasta aprillis oli roki superstaar Kurt Cobain ligi nädal aega kadunud. Nirvana liidrit jahtis politsei ning abikaasa Courtney Love oli palganud eradetektiivi. Sõbradki otsisid 27aastast Kurti, kust oskasid. Süvenes kahtlus, et juhtunud on midagi halba. Ning see osutus tõeks. Lõpuks leidis Kurti Seattle'i koju turvasüsteemi paigaldama saabunud elektrik kasvuhoonest tema elutu keha.