Inimesed ÕL VIDEO JA PÖÖRANE KARAOKE | Koroonapausil õhtujuht Jaan Kirss: kõige parem pidu on see, kus unustatakse viina võtta Geidi Raud | Video: Tatjana Iljina , täna 18:23 Jaga: M

Foto: Tatjana Iljina

„Nii ju ei saa, et sünnid maailma vaatama, kuidas teised elavad. Ennast tuleb teostada,“ ütleb isa, vanaisa, pulmaisa, meelelahutusäri omanik, pillimees ja õhtujuht Jaan Kirss. Sundpaus tema töös on kestnud juba üle aasta, kuid Jaani sisemine leek põleb tulikuumalt edasi. Tema uus lugu „Võrru“ on popp ja noortepärane nagu ta isegi.