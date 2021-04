Esimese vaktsiinisüsti saanud Anne Veski võrdleb koroonapandeemiat maailmasõjaga 

Lauljanna rääkis vaktsineerimisest venekeelses telekanalis TVN. "Olen ühe vaktsiinisüsti juba saanud," ütles Veski ning lisas, et praegune aeg on tema silmis väga huvitav. "Käimas oleks nagu kolmas maailmasõda, ainult et kõik võitlevad hoopis selle haigusega."

Muusikaelu on koroonapandeemia tõttu seiskunud - sellist stsenaariumi poleks Veski osanud eales ette näha. Kuid lauljanna on tuleviku suhtes optimistlik: "Me elame selle üle," kinnitab ta ja lisab, et praegu jagub aega uute laulude lindistamiseks. Veebruaris 65aastaseks saanud Veski loodab, et juubelikontserdid saavad teoks aasta teises pooles.