Eesti lauljatar lööb laineid Soome laulusaates ja püüdleb koha eest poolfinaalis 

Siret võlus oma imekauni häälega juba esimeses voorus, kui esitas Demi Lovato lugu "Warrior". Muuhulgas on tegemist pimevooruga ehk žürii istub laulja poole seljaga ja kuuleb vaid tema häält. Kui esitus meeldib, on võimalik kohtunikel vajutada nuppu, ümber keerata ja näha, kes tegelikult nende ees esineb. Sireti esitus avaldas sedavõrd muljet, et pooled neist otsustasid Siret järgmisesse vooru hääletada.

“Vahel on elus vaja väikest motivatsioonisüsti, kui ise oled oma unistustele käega löönud. Mu ellu tuli väga toetav kaaslane, kes andis mulle indu ennast uuesti proovile panna. “The Voice” on üks mu lemmikumaid talendisaateformaate, olin alati unistanud sellel osalemisest,” avas lauljatar osalemise tagamaid intervjuus Virumaa Teatajale.