VIDEO | Ada Nelke avaldab, palju küsib ühe Instagrami postituse eest: seda summat üldjuhul ei muuda 

Selle asemel, et kõiki reklaame ja koostöid vastu võtta, soovitab Ada leida oma nišši. „Olgu see mood või meik. Leia, mida meeldib sulle teha ja leia inspiratsiooni ka teistest sisuloojatest,“ ütleb ta.

Ada ütleb, et küsib Instagramis ühe stoori eest 120 eurot ja ühe postituse eest 280 eurot. Paketihind on 350 eurot. „Aga see kasvab kogu aeg, kuna suureneb minu jälgijate hulk. Seda ma üldjuhul ei muuda. Küll aga oleneb, kuidas firma minuga suhtleb: kas nad saadavad mulle tüüpilise kirja, mille kõigile saadavad või on minu sisu kohta midagi uurinud. Seda teevad väga vähesed,“ selgitab ta.

Sisulooja sõnul peab mõne firmaga oma jala maha panema ja sõna maksma panema. „Kui pakuvad korades vähem, on sul õigus vastata eitavalt,“ arvab Ada.

Noorena oli sisulooja Ada jaoks unistuste töö. „Üritasin ju hullult juutuuberiks hakata ja see oli tõeline dream,“ ütleb ta. „Mulle väga meeldib, mida ma teen, aga see on vaimselt väga kurnav. Kõik ütlevad ,et otsi endale päris töö ja ei saa aru, kui palju ma tegelikult panen energiat, tunde, raha sisu loomise alla. Kui pole vastukaja selline, nagu sooviks, siis tekib küsimus, miks seda teen,“ tõdeb Ada nüüd.