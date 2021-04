KUULA | LeHANNA andis välja pöörase armastusloo: see on tunnetemöll, milles kaotad pea 

“Minu jaoks on tegu kaasaegse armastuslooga, mis räägib tundest, kus oled nii sügavalt kellestki sisse võetud, et ei suuda oma igapäevatoimetustes normaalselt funktsioneerida – peas keerlevad vaid erinevad romantilised stsenaariumid. See on tunnetemöll, milles kaotad pea ja teeksid ükskõik mida, et “seda inimest” näha, isegi kui “see inimene” su olemasolust ei pruugi teadagi. Tuleb tuttav ette?” kommenteerib laulja Hanna Martinson. Teine autor lisab, et tema jaoks kroonib antud lugu minidiivalik attitude ja arusaamatust täis igatsus. “Tavaliselt sünnivad lood kiiresti ja iseenesest, mingitsorti lihtsa ja värvikate kujunditega loo jutustamise alustel, olgu formaadiks siis muusika või mõni muu kunstivorm,” täpsustab autor Leslie.