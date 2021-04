Madli Vilsar avameelselt depressioonist: nutsin patja, sest ei saanud aru, miks nii palju viha peab olema 

Esimesed mälestused koolikiusamisest on Madlil ajast, mil ta käis algklassis. „Need on nii teravalt meeles, et praegu on täitsa õudne mõelda, kui hästi need tegelikult meeles on,“ tõdeb ta. Pisikese Madli kallal hakati võtma esialgu, sest ta polnud saarlane ja kui tavaliselt olid lapsed enne kooliminekut omavahel juba tuttavad, siis Madlil varasemaid sõprussuhteid polnud. Lisaks tekkisid vaenutsemised sõbrannade vahel. „Mul tekkis sõbranna, aga ka üks teine tüdruk tahtis tema sõber olla. Selle tüdruku loogika kohaselt pidi see sõbranna valima, kellega suhtleb. Kui kogu see kupatus kokku panna, hakkaski kiusamine pihta: mina kaitsesin üht, teine kaitses teist, üks pidi ühe valiku ja teine teise tegema. Ja siis ürita 7aastaselt aru saada, mis toimub...“