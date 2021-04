Iluduskuninganna jäi tverkimisvideo tõttu kroonist ilma 

25aastane Lucy Maino, kes tegutses ka oma kodumaa naiste jalgpallikoondise kaaskaptenina, sai seksika tantsuvideo eest sotsiaalmeedias kõvasti nahutada - kriitilisi kommentaatoreid oli tuhandeid. Kuigi TikTokis on sellised klipid levinud, väitsid kriitikud, et naisele, kes peaks teistele eeskuju andma, ei sobi säärase video avaldamine.

Mitmed on missiorganisatsiooni otsust kritiseerinud, kirjutab The Guardian - see pidavat olema järjekordne tõend riigis valitsevast naistevihkajalikkusest. "Olen kindel, et kui mõni meessoost avaliku elu tegelane TikToki video teeks, naeraksime kõik või koguni kiidaksime teda," ütleb anonüümsust eelistav endine Miss Paapua Uus-Guinea.