Mallukas kinnitab uut suhet: ta on korraga minu vastand ja täpselt samasugune 

"Mulle meeldib, et ta on tegelikult korraga minu vastand ja täpselt samasugune, kui see kuidagigi loogiline on. Ehk suht hea täiendus mõlemale, kui nii öelda võib. Meil saab kogu aeg nalja ja lisaks on mu kodu rohkem korras kui iial varem, sest ühele meist meeldib väga koristada. Vihjena ütlen, et see ei ole mina," kirjeldab Mallukas oma väljavalitut.

Ka Malluka ja Gerdi lapsed saavad omavahel hästi läbi ning teineteise sõpradega on leitud ühine keel. "Kõik on kuidagi selline… chill. Mulle meeldib," rõõmustab blogija. "Tema, vaesekene, peab muidugi kannatama, et uus pruta "see Mallukas" on, aga see on juba täiesti tema enda probleem, ise ta mu välja valis. Kuigi ausalt öeldes ta minust enne suurt midagi ei teadnud, kui seda, et olin televiisoris mingis suvesaates. Mingitest blogidest ja Instagramist ta muidugi kuulnud ei ole, sest enamik mu lugejaid on naised, ehk siis ma selle peale solvunud ei olnud, et ta Mallukast midagi kuulnud ei olnud."

Mallukas avaldab, et tõepoolest on Gerdi lapse ema Hendrik Sal-Salleri uus pruut. "Nad jagavad ka last 50/50 ja saavad omavahel kenasti last jaotatud, nagu meie Kardogagi. Lihtne! Kuigi ma mõistan, et meedias oleks see ju väga mõnus klickbait pealkiri, et Malluka uus mees on Hendrik Sal- Salleri uue naise vana mees," selgitab ta.