Inimesed Leht: Meghan kavatseb sedapuhku kodus sünnitada Ohtuleht.ee , täna 22:30 Jaga: M

TEISE LAPSE OOTEL: Sussexi hertsogipaar koos oma esikpoja Archiega Californias Montecitos asuva kodu aias. Foto: Reuters/Scanpix

New York Posti andmeil on hertsoginna Meghanil kindel plaan oma teine laps koduseinte vahel ilmale tuua. „Tal on Californias imeilus kodu, see on kaunis keskkond tütrekese sünnitamiseks,“ kinnitab lehe allikas.