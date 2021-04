VERINE ARVETEKLAARIMINE: iluduskuningannal rebiti keset tseremooniat kroon peast! 

BBC Newsi teatel võitis pühapäeval Sri Lanka televisioonis üle kantud iludusvõistlusel "Mrs Sri Lanka" tiitli Pushpika De Silva nimeline kaunitar. Ent vaid mõni hetk pärast võitja väljakuulutamist haaras 2019. aasta tiitlivõitja Caroline Jurie De Silva krooni ja väitis, et De Silvale ei tohiks auhinda anna: Pushpika olevat lahutatud naine. Jurie - valitsev Mrs World - kuulutas publikule, et annab krooni teiseks jäänud konkurendile. Ta tegigi seda, mispeale pisarais võitja lavalt lahkus.

Nüüdseks on De Silvale kroon tagastatud - korraldajad kinnitavad, et ta ei ole lahutatud. Iluduskuninganna elab küll oma mehest lahus, kuid ametlikult on nad abielus ning seega pole De Silva iludusvõistluse reegleid rikkunud.