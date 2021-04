Sünnipäevalaps Priit Pajusaar: „Eesti laulu“ poolfinaali pääsemine on üks rist ja viletsus  

"Minu jaoks on see täna veel suhteliselt värske kogemus, sest ma ei ole veel väga mitmele filmile muusikat loonud. Aga mulle sobib see, ma arvan. Mulle meeldib muusikat luua, kui mul on visuaal ja pildiline armosfäär juba ees," räägib Pajusaar ja lisab, et inspiratsiooni ta ootama ei jää, vaid see tuleb tööga pihta hakates. "Ma ei tea, kust kohast olen saanud selle võime, et kui istun pillide taha ja hakkan tegema konkreetselt seda teost, laulu või filmimuusikat, siis tuleb. Ma ei oska sellele seletust anda, aga ta tuleb kuskilt."

Pajusaar ei välista, et ta kunagi ka "Eesti laulule" naaseb. Ka viimaste aastate jooksul on ta konkursile mõned lood saatnud, kuid need pole poolfinaali pääsenud. See mehele aga pettumust ei valmista. "Ega mind ausalt öeldes ei motiveeri peaaegu mitte miski seal osalema – meeletu ajakadu on ja ka kulud on suured. Kui sa tahad kihvtilt teha, siis see maksab kõik. Kui saad juba poofinaali, siis omamoodi on see üks rist ja viletsus. Kõik muud tööd jäävad nagu tahaplaanile, muret on metsikult sellega."