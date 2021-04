ANNA HOOGU! Jalmar Vabarna puhub Treski küünile taas elu sisse ja täidab suure unistuse: minu elu suurim panus kodukandi kultuuriellu 

Uue hingamise andmiseks palub Jalmar aga oma fännide abi. "Olen aus, eks selle talu ju selle küüni pärast ostsingi. Mõtlesin kohe, et see on ideaalne kontsertpaik. Mõeldud-tehtud! Et küün saaks ikka korralik, tegime kõvasti talguid, mul käis abis rohkem kui sada sõpra! Tänaseks on Treski küünis toimunud 44 kontserti ning 23 teatrietendust," kirjutab Jalmar Hooandjas, kus kogub raha Treski küüni välilava ehituseks.

Hooandjast saadav toetus - õnnestumise korral 15 000 eurot - kulub välilava materjali soetamisele. "Iga hoo eest olen ääretult tänulik ning iga hooandja saab enda panusele ka väärika vastutasu. Aga mis peamine – kõik, kes hoogu annavad, loovad ajalugu ning aitavad kultuuril jõuda ka Maarjamaa äärealadele!"