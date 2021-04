Suri kuulus räppar DMX 

"Meil on väga kurb teatada, et meie armas DMX, sünninimega Earl Simmons, suri 50aastaselt White Plains haiglas," kirjutab pere avalduses.

New York Posti teatel kogunesid DMXi fännid mõned päevad tagasi Westchesteri maakonnas asuva haigla White Plains Hospital juurde, kus nende lemmik teadvusetult lamas. Mänedžer Nakia Walker ütles pühapäeval New York Timesile, et DMX on vegetatiivses seisundis.