Eesti gospelansamblid: möödunud aastal pidime lavalauad kõrvale jätma ja tegelesime rohkem loominguga 

Robirohu läbi aastate kogunenud logiraamat näitab, et neil on aastas olnud umbes 30–60 ülesastumist. Neil aastatel, kus on ette võetud ka mõni suurem välisturnee, on esinemiste arv küündinud koguni sajani.

„Möödunud aastal aga tuli kokku väikseim arv – 16 ülesastumist. Oli ju tänavu täielik kohustuslik vaikelu avalikus kontserdielus, lisaks jõulukuule ka pikk periood kevad-suvel," räägib Robert ja lisab, et koroonapandeemia tõttu esineti vaid Eesti piires.

„Meil oli kevadel välisturnee plaanis ja lennupiletid selleks ammu ette ostetud, aga see jäi ootamatult ära, teadagi mille tõttu. Sellest on emotsionaalselt küll kahju, aga mis sest ikka – eks selle asemel sai igaüks rohkem aega kodustele tegemistele.“

Ansambliliikmed võtavad praegust koroonaaega rahulikult ja leppivad sellega: „Mida muud siin ikka teha on. Hirmul me ei ole ja püüame selle pärast mitte muretseda. Ja kuna meie elatis bänditegevusest otseselt ei sõltu, pole meil põhjust muusikutöö pärast kurvastada nagu elukutselistel artistidel. Meie muu töö toimib ikka samamoodi edasi. Lihtsalt kui esinemisi pole, kipub hing selle järele sügelema ja seda suurem on tahtmine musitseerida ja esinemisvõimalusi kasutada.“

Reinaru Vennad: „Meie laulude ideed tulevad igapäevaelust.“

Nagu nimigi ütleb, koosneb Reinaru Vennad kolmest veljest – Samuel, Joel ja Daniel Reinarust, kes on kõik ka laululoojad. „Alustasime Joeliga 20 aastat tagasi ansambliga Crux,“ ütleb Daniel. „Vahepeal on koosseisud muutunud. Nüüd on nii, et kolm venda moodustavad ansambli tuumiku, aga enamasti kaasame endaga muusikat tegema veel sõpru, kes meid täiendavad. Eelseisval kevadel on meiega ka Tõnis Teras ja Matteus Elbrecht.“

Daniel märgib, et gospelmuusika on oma olemuselt väga sarnane pärimusmuusikaga. Nii nagu rahvalauludes, lauldakse ka gospelis seda, mis on parajast hingel ja tähtis. „Kesksel kohal on jutustus – sisu. Kui on kurbus, väljendatakse laulus oma igatsusi ja lootust. Kui on rõõm, lauldakse sellest. Muusika toetab teksti. Seetõttu tulevad ideed just igapäevaelust sellisena, nagu see on. Iga idee tahab tööd ja vormimist, et sellest saaks laul. Idee võib tulla ükskõik kus, aga vormimine käib reeglina pliiatsi, paberi ja kitarriga.“