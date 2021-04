TRAAGIKA: nimekas moelooja suri teatris kukkumise tagajärjel 

The Guardiani teatel leidis traagiline õnnetus aset nädal tagasi ooperi "La Traviata" esietendusel Sydney sadama ooperiteatris. Zampatti kukkus trepist alla ning viidi teadvusetuna haiglasse. Nüüd teatasid omaksed tema surmast.

Itaalias sündinud, kuid kaheksa-aastaselt koos perega Austraaliasse siirdunud Zampatti rajas oma moefirma 1965. aastal. Tema disainitud rõivaid on kandnud sellised Austraalia päritolu kuulsused, nagu näiteks Cate Blanchett, Nicole Kidman ja Taani printsess Mary. Zampattit jääb leinama kolm last ja üheksa lapselast.

Austraalia peaminister Scott Morrison ütles oma järelehüüdes, et Zampatti panus Austraalia ellu on ajatu nagu tema moedisainid. "Oleme kaotanud tõeliselt suure ja inspireeriva austraallase," seisab Morrisoni avalduses. "Carla oli moetööstuse ikoon, ettevõtjana teerajaja ja multikultuurse Austraalia esindaja. Mul oli suur au teda tunda. Ta oli väga heasüdamlik, tugev, elegantne ja siiras naine. Teda jäävad leinama pere, sõbrad ja kõik, keda ta samamoodi inspireeris," vahendab The Guardian.