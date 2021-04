PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 11. aprill 

See, kui teisi mõjutada ja oma tahtmist mööda käituma panna suudad, annab enesekindlust ja rahulolu. Ära üle pinguta ja kellelegi liiga tee.

Saad huvitavaid sõnumeid. Need võivad su elus küll midagi muuta, muudatused võivad pikemas perspektiivis tuua nii põnevust kui ka majanduslikku kasu.

Keegi, keda sa kunagi konkurendiks pidasid, on nüüd tõestanud, et ta on tegelikult hoopis teise tasandi tegija ning ei ole sinuga jõu katsumisest sugugi huvitatud.