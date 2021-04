PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 10. aprill 

Palju õnne, Jäär! Algamas on paljutõotav aastaring, mil on võimalusi edu saavutada. Energiatase on kõrge ja õnn on sinuga, nii armuasjus ja sõprussuhteis kui ka töö ja karjääri vallas. Kasuta seda aega targalt ja virgalt, toetu varem saadud teadmistele ja tee muudatusi asjus, mis enam ei toimi.