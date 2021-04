PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 8. aprill 

Kui sul on kellegagi hiljuti lahkhelisid olnud, keskendu suhete korrastamisele. Pelgalt viisakusega sa probleemi ei lahenda, pead olema valmis oma vigu tunnistama.

Sa tead, millised on need suhted, mille aeg on möödas ning millest loobumine sulle uue hingamise annaks. Hea oleks, kui leiaksid endas julgust oma elu muuta.