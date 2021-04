PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 7. aprill 

Lõvi

23. juuli – 22. august

Mõte liigub kiirelt ja süsteemselt, oled võimeline leidma õigeid allikaid teabe saamiseks ning noppima infomürast välja seda, mis oluline.

Neitsi

23. august – 22. september

Sul on kange tahtmine edasi rühkida, kuid olukord on muutlik - ühel hetkel näib sulle, et oled leidnud selleks võimaluse, järgmisel tunnil aga on tee püsti ees.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Väldi kaasajooksmist nendega, kelle tegevuse eesmärk on eneseupitamine. Ära karda teha otsuseid, mis on hetkel ebapopulaarsed – kui need on õiged, ootab sind tulevikus tunnustus.

Skorpion

24. oktoober – 21. november