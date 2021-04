PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 5. aprill 

Tähtis on koostöö usaldusväärsete inimestega, vastutuse jagamine. Pööra tähelepanu oma partneritele, neilt saad nõu, abi ja toetust.

Võib olla tunne, et oled kohustuste koorma alla uppumas. Tee korralikult ja nurisemata ära kõik see, mida tegema pead.

Puutud kokku meeldivate inimestega ja satud olukordadesse, mis on huvitavad ja võimalusi pakkuvad. Tahad ennast näidata ja oma mõtteid välja öelda. Teised on valmis sind kuulama.

Pere ja kodu on samaaegselt nii rõõm kui ka kohustus. Tegutse selle nimel, et kodus oleks meeldiv ja turvaline olla. Panusta, et suhted kallite inimestega veel paremad oleks.