Kertu Jukkum lõpetas väljakutse: 21 päevaga parem versioon iseendast 

"Loomingulise külje pealt soovinuks ehk enamgi, aga kooli kohustuslik kirjandus on võtnud oma aja. Õnneks on enamasti põnev materjal," nendib ta.



"Edusammud väärivad preemiat, sest ma olen seda väärt! Pealegi innustab see valitud teed jätkama. Ostsin endale lennupilet Hispaaniasse. Väljalennuni on jäänud kaks nädalat ja ma pingutan edasi," kirjutab Kertu innukalt.