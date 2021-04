Kaheksast lapsest ilma jäänud ema on meeleheitel: antaks plikagi tagasi, ma rohkem ei jooks 

Kilingi-Nõmmelt pärit abielupaaril Annelil ja Mairol on valede eluvalikute tõttu lapsed käest võetud. Viimane – kaheksas laps – on neil ühine ja ülejäänud seitse on Annelil eelmisest abielust. Laste hooldusõigus kuulub Anneli eksabikaasale Alarile.