Brexiti-vastane menuautor John le Carré otsustas surra iirlasena 

Inglise spiooni George Smiley looja oli niivõrd kirglik Brexiti-vastane, et otsustas enne surma võtta Iiri kodakondsuse, kirjutab The Guardian. Le Carré tegi seda selleks, et jääda eurooplaseks ning peegeldada oma päritolu, seletas kirjaniku poeg Nicholas Cornwell. Emaema Olive Wolfe'i poolt oli kirjanik sünninimega David Cornwell iiri verd.