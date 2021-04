SUSAN BOYLE 60: kas mäletad šoti vanapiiga imelist tuhkatriinulugu? 

2011. aasta aprillis esitles Susan Madame Tussaud' muuseumis oma vahakuju. Foto: VIDA PRESS

Sestsaadik on lauljanna välja andnud terve rea edukaid plaate, kuid kuulsuse koorem on aeg-ajalt olnud raske - koolipõlves õpiraskustega maadelnud ja vaikse eluga harjunud Susani närvikava pole rahvusvahelise staarielu jaoks loodud. Kuid on selge, et tema süda kuulub muusikale.

Juubeliintervjuus Briti lehele Express rääkis Boyle, et kavatseb sünnipäeva pidada koos oma koroonamullis olijatega torti süües ja teed juues. "Pensionile ma ei jää, see on selge," ütles ta. "Üks mu iidoleid on Elaine Paige, tema on 73aastane ja esineb ikka edasi. Armastan oma tööd ning kavatsen edasi laulda seni, kuni publik sellest rõõmu tunneb."