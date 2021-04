Blogija Mallukas võttis uute tisside jaoks pangalaenu: kolm last on jätnud oma jälje 

Möödunud aastal abielu lahutanud kolme lapse ema Mariann on otsustanud viia oma kehavõlud tagasi sellisesse seisu nagu need olid enne laste saamist. Või isegi veel paremasse. „Otsus sündis üsna juhuslikult – kuna mu hea sõber on ilukirurg ja meil läks jutt sellele teemale, siis mõtlesin huvi pärast konsultatsioonis käia. Siis mõtlesingi, et miks ka mitte! Elus võib ju igasuguseid asju järele proovida.”