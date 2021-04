Saund VIDEO | Triin Lellep ja Juda Jay segasid kokku ooperi ja räpi Toimetas Merilyn Närep , täna 13:49 Jaga: M

Foto: Asko-Rome Altsoo

Triin Lellep ja USA räppar Juda Jay andsid välja räpp-ooperi stiilis singli „Empathy“ (Empaatia - eesti k). Laulu on produtseerinud Prantsuse DJ ja produtsent Alex Just Kill ja video autor on Asko-Rome Altsoo.