Inimesed Zayn Maliki 18aastane õde ootab juba teist last Toimetas Triin Tael , täna 12:48 Jaga: M

Zayn Malik Foto: Reuters/Scanpix

Endise One Directioni tähe Zayn Maliki noorem õde Safaa on alles 18aastane, kuid ootab juba teist last. Esimesel on vanust aasta ja kaks kuud.