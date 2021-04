PALJASTUS: kuninganna ema pärandas Harryle rohkem raha kui Williamile 

Elizabeth II ema suri 30. märtsil 2002 101 aasta vanuses. The Suni teatel jäi temast maha 14 miljoni naelsterlingi suurune varandus. Suurema osa sellest jättis kuninganna ema prints Harryle. Põhjus on liigutav: ta soovis, et tütrepojapoja tulevik oleks kindlustatud.