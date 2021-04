Vanilla Ninja ongi tagasi: keegi ei tee midagi sellist, nagu me kohe välja anname 

„Loodame, et pakume kuulajale äratundmisrõõmu: poprokk, aga võib-olla natuke softim kui varem. Samas kindlasti ei taha me olla nostalgiabänd, loodan, et ka uued kuulajad leiavad meid üles,“ sõnab Piret ja lisab, et naised pole enam nii mässumeelsed kui noorena.