Cathy Korju-Tullkvist uuendas 25. aastapäeval abikaasaga vandeid: tunne on, nagu oleks uuesti abiellunud!

Cathy Korju-Tullkvist Foto: Martin Ahven

"Veerandsada aastat ühist teekonda on nii väärikas aeg, et otsustasime ka oma abieluvannet uuendada," räägib 1989. aastal Miss Estoniaks valitud Cathy Korju-Tullkvist, et nad uuendasid abikaasa Gennadiga abieluvandeid, Kroonikale.