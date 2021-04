ÕELAD KÕLAKAD: Mia Farrow võttis oma kolme surnud lapse asjus sõna 

Hollywoodi tähel (76) on neli bioloogilist last ning kümme last on ta adopteerinud. Neist kolm on nüüdseks siitilmast lahkunud. Farrow otsustas sõna võtta pärast seda, kui teisipäeval hakkas sotsiaalmeedias uuesti levima foto, mille ta ise oli 2016. aastal Twitterisse postitanud.

Vietnamist adopteeritud pime Tam suri 2000. aastal 19 aasta vanuselt südamepuudulikkuse tõttu. Farrow' sõnul kannatas Tam kohutavate migreenide all ning sai retseptiravimitest üledoosi. Kuid Tami vend Moses on 2018. aastal oma blogis väitnud, et Tam tegi pärast oma ema Miaga tülitsemist enesetapu. "Tam maadles suurema osa elust depressiooniga - olukord, mida teravdas asjaolu, et mu ema keeldus talle abi hankimast, väites, et Tam on lihtsalt tujukas," kirjutas Moses Farrow. Pärast järjekordset tüli emaga, mille järel ema kodust lahkus, tegi Tam tablettide abil enesetapu, kirjutab Moses. "Mu ema rääkis teistele, et Tam tegi kogemata üledoosi, sest ta oli pime ega teadnud, mis tablette ta sisse võttis. Aga Tamil oli raudne mälu ja suurepärane ruumitaju. Ning mõistagi ei kahandanud silmanägemise puudumine tema loendamisvõimet."