NALJAPÄEVA BLOGI | Viimsi taluturul pakub teenust ennustaja Leida Tarot. Tartu vanglaga ühinesid narkotuhkrud 

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles valitsuse pressikonverentsil, et otsus kutsuda erasektor riigile appi ja lahutada Maanteeamet sõidueksamite korraldamisest on lõplik. “Me oleme jõudnud nii kaugele, et see lahkuminek võiks olla sõbralik, mitte lõppeda arbitraažis. Kui lahkuminek on sõbralik, siis tähendab see reeglina seda, et mõlemad pooled on tingimustega rahul. Ma väga loodan, et need mõistlikud tingimused, milles tänaseks on eelkokkulepe saavutatud, ka kinnitatakse,” lausus Aas pressikonverentsil.