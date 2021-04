NALJAPÄEVA BLOGI | NOËP ühines BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonnaga. Uku Suviste asemel sõidab Eurovisionile Jüri Pootsmann

Nüüd on aeg järgmiseks väljakutseks uue ärisuuna näol. Ettevõtte kõige mahukamaks projektiks käesoleval aastal on enam kui 1700 tarbijaga juurdepääsuvõrgu rajamine Raplamaal, Kohila vallas, Aespas. Esimeses järjekorras ehitatakse umbes 1m sügavusele torustik, mille sisse paigaldatakse sihtotstarbest lähtuv meedia - näiteks Internetiühenduse jaoks vajalik valguskaabel ja joogi ülekandeks plastikust toru. Veterinaar- ja Toiduameti spetsialistid on kinnitanud, et torustikus kasutatav polüetüleenil baseeruv kõrgekvaliteetne plastikust mikrotorustik on sobilik ka vedelike ülekandmiseks. Corle juhatuse liige Mattias Männi kinnitab, et olukord, kus Internet saab õlleseks või õlu satub Internetti, on välistatud: ”Toruühenduste survetugevus on testitud 10 atmosfäärise rõhuga, mis tagab täieliku turvalisuse ning rahuldab ka võimalikke nädalavahetusel tekkivaid tarbimise kõikumisi.” Eesmärgiks on suunata passiivselt jahutatud ning mõnusalt värske õlu igasse majapidamisse.