HÜVA NÕU | Meil on kuus põhilist hirmu - kuidas nendest vabaneda? 

Napoleon Hilli järgi on inimestel kuus põhilist hirmu. Mindset coach Karmo Kivi selgitab, et hirm on vaimne seisund, mida saab valitseda ja kontrollida.

Iseenesest on hirm loomulik, võimas ja ürgne emotsioon, mis hoiatab meid ohtude eest. Sageli pole meie hirmudel aga alust ning meie ettekujutletavad hirmud on ennasthävitavad.

Kivi kinnitab, et me muutume selleks, millest me mõtleme. On kaks moodust elamiseks – negatiivselt ja positiivselt mõeldes. Negatiivselt mõeldes elamine tekitab ärevust, depressiooni, haiguseid. “Me keegi ei taha seda, aga pole ka teadlikud, kuidas sellest jagu saada. Kui õpime ära, kuidas sellest jagu saada, hirmud kaovad. Meil pole põhjust hirmu tunda,” rõhutab Kivi.