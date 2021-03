Inimesed Toomas Kirss: „Kui Ita rolli vastu võtab, teeb ta tööd täistuuridel ja hinnaalanduseta!“ Rainer Kerge , täna 22:30 Jaga: M

GALERII

PEEGLIKE-PEEGLIKE: Ita Ever ekspresident Ella Salmonina. Foto: Liisabet Valdoja

„Ita Ever armastab kõiki oma töid võrdselt. Mingi seltskond ütleb ju, et teater on kõige olulisem, film on ka oluline, aga televisioon on nagu kuskil madalamal pjedestaalil. Ita jaoks on need aga kõik võrdsel tasandil. Kui Ita on otsustanud rolli vastu võtta, teeb ta tööd igal pool täistuuridel: nii teatris, kinos kui ka televisioonis. Ei mingit hinnaalandust!“ ütleb Ita Everiga sadu ja sadu tunde võtteplatsil koos töötanud seriaali- ja filmirežissöör Toomas Kirss.