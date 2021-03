MILLE TARBEKS? Telest eemaldatud saade „Kodutunne“ kogub endiselt annetusi 

"Kodutunde" Facebooki-leht on endiselt aktiivne ning saate produtsent Kristi Loigo teeb sinna ka aeg-ajalt postitusi. Küll mitte saatega seotult, vaid erinevaid muid. Lehe kirjelduses seisavad endiselt telefoninumbrid, millele helistades peaks saama annetada 5, 10 või 25 eurot, ning ka kontonumber, kuhu annetusi kanda. Muide, numbrile helistades tänab "Kodutunde" saatejuhi Anneli Lahe häälega naisterahvas annetamast ja teatab, et summa lisandub minu järgmise kuu telefoniarvele.

Septembris postitati saate Facebooki lehele veel pilte sellest, kuidas töö käib ja anti mõista, et uued episoodid on tulemas. "Kallis vaataja, palume veel veidi kannatust. Teie olete esimesed, kellele me avalikustame kogu info, mis ilmavalgust nägema peab. Juba järgmisel nädalal läheb "Kodutunne" appi neile, kes meid on oodanud ja, kelle juurde oleme lubanud minna!" lubas Loigo Facebookis septembrikuus, nädal hiljem postitatigi pilte tööhoost.