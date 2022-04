ÕL ARHIIV | Ita Ever: „Mulle tundub, et mind „mängitakse“ suuremaks, kui ma olen…“

„Ma armastan lihtsaid lilli. Lemmiklilled on mul tulbid,“ on juubilar Ita Ever öelnud. Foto: Rauno Volmar

Täna, 1. aprillil tähistab Ita Ever 91. sünnipäeva! Õhtuleht taasavaldab 31. märtsil 2020 ilmunud loo armastatud näitlejannaga.



Ita Ever on öelnud, et tal puudub oskus mängida võimukaid tegelasi, need jäävad talle kaugeks ja võõraks. Samas sissepoole pööratud, natukene haiget saanud ja elust muserdatud tegelaskujud on talle südamelähedased. „Täpselt samuti ma armastan lihtsaid lilli. Ma armastan põllulilli, lemmiklilled on mul tulbid. Kollane värv on mu lemmikvärv. See on väga kena ja armas ja auväärne, kui ma saan sületäie roose. See on väga liigutav. Aga ma vaatan nende roosidega tõtt ja me kuidagi oleme teie peal. Aga tulbi ja lihtsa lillega ma olen sina peal.“