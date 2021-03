Inimesed Mehed Ita Everi elus: „Mehed on olnud mu suurim nõrkus.“ Katrin Helend-Aaviku , täna 22:30 Jaga: M

Ita Ever oma 70. sünnipäeval koos Eino Baskiniga – ainsa mehega, kes sai end nimetada Ita abikaasaks. Foto: KRISTJAN LEPP

„Ah, räägime parem millestki põnevamast! Räägime armastusest!“ ütles Ita Ever 81aastasena ajakirjale Tiiu intervjuud andes. 1. aprillil 90aastaseks saav näitlejanna on tunnistanud, et armastust on ta ellu jagunud, aga hellusest on ta kogu elu puudust tundnud.