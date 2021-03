Tele Eesti narkoäri on suurelt jaolt internetti kolinud: politsei jälgis kolm aastat 10 000 kasutajaga salajast krüpteeritud rakendust Toimetas Katharina Toomemets , täna 20:49 Jaga: M

Narkoäri Eestis on kolinud tänavatelt internetti, erinevate nimedega salajastesse gruppidesse Telegrami suhtlusrakenduses, kuhu kuulub vähemalt 10 000 kasutajat, vahendab „Pealtnägija“. Foorumlased usuvad, et keskkond on nii hästi krüpteeritud, et ajavad äri lausa politseinike nina all. „Pealtnägija“ liitus nelja foorumiga ja vaatas, kuidas seal äri käib.